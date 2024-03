Si ribalta un camion sulla tangenziale: autista estratto dalle lamiere

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il camionista dall’abitacolo del tir che, nella mattinata di oggi (martedì 12 marzo), si è ribaltato mentre percorreva il raccordo dell’autostrada A21, la cosiddetta Cordamolle.

L’incidente è avvenuto nel tratto di tangenziale che collega Montichiari alla Tangenziale Est, in territorio di Castenedolo, poco dopo le 9.30: per cause da accertare, il camionista ha perso il controllo dell’autoarticolato che si è poi ribaltato su un fianco.

L’autista sarebbe rimasto intrappolato nella cabina di guida e i soccorsi sono scattati in codice rosso: sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono state inviate un’ambulanza e un’automedica. Stando alle prime informazioni trapelate, il camionista non sarebbe in pericolo di vita.

Il raccordo autostradale non è stato chiuso al traffico: si segnalano code e rallentamenti in direzione della città.