Carambola sulla Provinciale: due feriti, caos traffico e lunghe code

Un mercoledì pomeriggio da dimenticare sulla Provinciale 67 - che collega la tangenziale Sud al casello Brescia Est dell'autostrada A4 - a causa di una carambola che ha visto coinvolti tre veicoli poco prima delle 13. L'incidente è avvenuto in territorio comunale di Castenedolo, all'altezza della Ambrosi spa.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale di Desenzano, ma stando alle prime informazioni trapelate si sarebbe trattato di un frontale tra due auto. Dopo lo schianto, una delle due macchine avrebbe urtato un terzo veicolo. Sul posto è stata inviata anche una squadra dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente, non sembrano esserci feriti particolarmente gravi. Due le persone che hanno subito lesioni a seguito dello schianto: per soccorrerle, sul posto sono state inviate due ambulanze in codice giallo.

Gravi invece le ripercussioni sul traffico: si registrano code e rallentamenti per centinaia di metri, in entrambi i sensi di marcia.