Scontro tra camion e auto in tangenziale: mamma e figlie in ospedale

Una donna e le sue due figlie sono finite in ospedale, a causa di un incidente avvenuto verso mezzogiorno di oggi, martedì 21 maggio, all'altezza del distributore Q8 lungo la Tangenziale Est a Castenedolo, poco prima della rotonda del Decathlon.

Stando a una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava la famiglia è rimasta coinvolta in un tamponamento a catena che ha interessato anche due camion.

Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze. I feriti sono stati portati al Civile – una bimba al Pediatrico – per il ricovero in codice giallo; le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, sulla quale sono in corso gli accertamenti della forze dell'ordine. Pesanti le ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.