Mancata precedenza, violento scontro tra due auto: ferite cinque persone

Due auto e cinque persone ferite: è il bilancio dell’incidente accaduto lunedì 26 luglio in via Tenente Olivari a Castenedolo, in prossimità della rotatoria con via Alessandro Volta.

Lo scontro è accaduto verso le 17.30. Dalle prime informazioni trapelate, sembra che tutto sia nato da una mancata precedenza. Ingenti i danni ai veicoli, rimossi con il carroattrezzi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e tre ambulanze. Le persone coinvolte sono di età compresa tra i 36 e 47 anni: dopo le prime cure sul posto, sono state portate agli ospedali di Sant'Anna, Citta di Brescia e di Montichiari. Tutte hanno riportato diverse lesioni, ma nessuno è in pericolo di vita. Le indagini sono a cura della Polizia Locale di Castenedolo.