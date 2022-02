Terribile frontale sulla Provinciale: auto devastate, feriti in ospedale

Sabato sera, poco dopo le 21, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la Provinciale 236, che in quel tratto prende il nome di via Brescia, in prossimità dell'hotel Majestic di Castenedolo.

Un impatto terribile, che ha devastato i veicoli. Per fortuna, però, non si segnalano feriti gravi: due sono stati portati alla Poliambulanza, uno al Civile di Brescia, tutti ricoverati in codice giallo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del cosp di Mazzano, un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia e un'auto medica. I rilievi sono stati invece raccolti dalla Polizia stradale: stando a quanto ricostruito finora dagli agenti, pare che l'auto diretta verso Brescia abbia svoltato verso sinistra, non accorgendosi del veicolo procedente in direzione opposta; lo scontro, a quel punto, è stato inevitabile.