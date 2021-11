Spaventoso schianto all'incrocio, auto si ribalta: un ferito soccorso dai pompieri

Prima il terribile schianto, poi l'auto che si ribalta: domenica 21 novembre, due macchine si sono scontrate all'incrocio tra via Giacomo Matteotti e via Giuseppe Mazzini a Castenedolo.

L'incidente è accaduto verso le 13.30: un’auto stava percorrendo via Matteotti, quando – per cause ancora da accertare – si è scontrata contro un altro veicolo, ribaltandosi.



Sul posto per i soccorsi sono arrivate un’auto medica e due ambulanze, insieme a una squadra dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio un uomo di 47 anni, che, dopo essere stato curato dai sanitari, è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza; illeso invece il conducente dell’altro veicolo. Le indagini sono state affidate alla Polizia stradale di Brescia.