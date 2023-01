Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada: paura per una donna

Si sono vissuti attimi di paura, sabato sera, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'automobilista di 49 anni a Castenedolo.

Verso le 20.30, la 49enne ha perso il controllo della sua macchina mentre guidava lungo via Giovanni Falcone. Il mezzo è poi finito fuori strada all'altezza della rotonda con le uscite per Strada Bruno Boni e via Dante Alighieri.

Per soccorrere la donna è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco di Brescia, che l'hanno liberata dall'abitacolo. È stata quindi affidata agli uomini del 118, intervenuti con un'ambulanza del Cosp di Mazzano.

La 49enne ha riportata lesioni di media gravità e non è in pericolo di vita: è stata ricoverata in codice giallo alla Poliambulanza. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Stradale di Brescia.