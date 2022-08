Terribile schianto frontale: Paola muore sotto gli occhi della figlioletta

Una tragedia terribile a Castelverde, Cremona: due vittime sulla Strada statale 498. E' successo domenica pomeriggio: nello schianto frontale tra una Fiat Panda e una Lancia Musa hanno perso la vita il 70enne Maurizio Fioretti e la 49enne Paola Raimondi, in auto con la figlia 15enne (che non è in gravi condizioni). La donna, residente a Soncino, da più di 20 anni lavorava a Orzinuovi, dov'era molto conosciuta: anche il marito è originario del paese orceano.

Sulla dinamica dello schianto indagano i carabinieri, intervenuti per i rilievi. L'incidente poco prima delle 14.30, sul tratto di Statale noto anche come Via Bergamo, all'incrocio con Via Fermi: per cause ancora in corso di accertamento la Fiat Panda di Fioretti avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta proprio mentre transitava la Musa di Paola Raimondi. Impatto violentissimo, e purtroppo inevitabile.

Morti sul colpo

Paola e Maurizio sono entrambi morti sul colpo. La figlia 15enne è invece sopravvissuta: è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Cremona, con lievi ferite e in stato di shock. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e due ambulanze di Croce Rossa e Croce Verde, oltre che l'elicottero decollato da Bergamo e i Vigili del Fuoco di Cremona. Paola Raimondi, bresciana d'adozione, oltre al marito e alla giovane figlia lascia nel dolore i genitori e il fratello. La salma, come da prassi, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria: si attende il nulla osta per il funerale.