Auto sbanda e abbatte i cartelli stradali, conducente in gravi condizioni

Brutto incidente stradale nella zona del Basso Garda. Verso le 22 di ieri, domenica 12 dicembre, un'auto è uscita di strada mentre viaggiava lungo via Corobbi a Castelnuovo, una stradina di campagna poco illuminata e affiancata da un fossato, che attraversa la frazione di Sandrà.

Stando alle prime informazioni disponibili, si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma: nello schianto, il veicolo avrebbe inoltre divelto alcuni cartelli della segnaletica stradale. A bordo pare che vi fosse solo il conducente, rimasto ferito in modo grave.

In pochi minuti sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i sanitari hanno trasportato con urgenza il ferito in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Presenti sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia stradale, per svolgere i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell'episodio.