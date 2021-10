Auto sbanda, spaventoso 'volo' in un campo: un ferito in gravi condizioni

Lago di Garda. Un automobilista di 46 anni è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale nella notte tra domenica e lunedì, dopo una brutta uscita di strada avvenuta a Castelnuovo.



Secondo quanto appreso, l'incidente si è verificato intorno alle 1.30, lungo la Strada Regionale 11: l'auto si stava dirigendo verso il lago, quando avrebbe sbandato autonomamente poco dopo la cantina sociale di Castelnuovo, finendo in un campo con una dinamica al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Peschiera.

Sul posto si è diretto il personale del 118, che, dopo aver prestato le prime cure al 46enne, lo ha condotto in ospedale in codice rosso: fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

Il militari hanno disposto le analisi del sangue dell'automobilista, per accertare la cause dell'incidente: potrebbe trattari di un malore, di un colpo di sonno o di una 'semplice' distrazione, ma non si esclude la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Fonte: Veronasera.it