Moto si schianta contro un muretto, donna 'vola' nel giardino di una casa

Prima il salto dell'aiuola, poi lo schianto contro il muro: infine, a seguito dell'impatto, un volo di almeno 5 metri che l'ha fatta finire dritta nel giardino di una casa. Ferito anche il marito, per fortuna nessuno dei due è grave: è il bilancio dell'incidente stradale di lunedì a Castelmella, nel tardo pomeriggio (erano circa le 19) in Via Guglielmo Marconi.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, a cui sono stati affidati i rilievi, il 68enne alla guida di uno scooterone (a bordo anche la moglie di 60 anni) avrebbe perso il controllo del mezzo nella zona di Via Giuseppe Ungaretti: avrebbe saltato uno stop prima di attraversare un'aiuola e concludere la carambola schiantandosi contro il muro di cinta di un'abitazione di Via Marconi.

I feriti

L'uomo è caduto rovinosamente a terra, la donna come detto è stata sbalzata dal sellino ed è finita nel giardino degli ignari residenti. Spaventati e ammaccati, sono stati soccorsi dall'automedica e da due ambulanze dei volontari di Flero e Roncadelle: sono stati entrambi ricoverati in ospedale in codice giallo, al Civile e alla Poliambulanza.