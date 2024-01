Cade nel canale con lo scooter: ritrovato morto dopo due giorni

Lutto a Goito, municipio mantovano a una ventina di chilometri dalla nostra provincia, per la morte di un giovane padre di famiglia, 39 anni e di origini indiane, deceduto a seguito di un incidente stradale in località Strada Gabbiana a Castellucchio. L'allarme è stato lanciato in codice rosso poco prima di mezzogiorno: sul posto l'automedica, i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Viadana, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

L'incidente

La salma è stata ricomposta ma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria: i militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Pare che il giovane padre – a casa l'aspettavano la moglie e due figli piccoli – stesse tornando a casa dopo il lavoro, lunedì sera, quando avrebbe perso il controllo del suo scooter in autonomia, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Il ritrovamento

I familiari, preoccupati dal mancato rientro, avevano già dato l'allarme per la sua scomparsa. Macabro dettaglio: il 39enne potrebbe essere morto già un paio di giorni fa. Il ritrovamento è stato casuale: la chiamata al 112 è arrivata da parte di un residente di Castellucchio che in quel momento stava transitando in zona.