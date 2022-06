Pauroso schianto nella notte: ferito portato in codice rosso al Civile

Verso le 22.45 di sabato, due auto si sono scontrate lungo la Strada provinciale VIII a Castelletto di Leno, in prossimità dell'incrocio con via Lamarmora.

Un impatto davvero violento, a seguito del quale sono sopraggiunte sul posto due ambulanze della Croce Bianca di Leno e dei volontari di Roé Volciano. Nello schianto sono rimaste ferite in tutto tre persone, tra cui due giovani di 20 e 32 anni: il più grave è stato trasferito in codice rosso al Civile di Brescia, l'altro all'ospedale di Manerbio per semplici accertamenti.

La dinamica di quanto avvenuto dev'essere ancora accertata. Per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Verolanuova e una pattuglia della Stradale di Brescia.