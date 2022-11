Perde il controllo dell'auto e si schianta davanti al cimitero: paura per un ragazzo

È stato ricoverato con lesioni serie in ospedale – per fortuna, non si teme per la sua vita – il ragazzo di 21 anni che, verso le 4.45 di oggi, è stato protagonista di un brutto incidente in macchina a Castelcovati. Per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo della sua auto lungo via Giosuè Carducci, in prossimità della rotonda davanti al cimitero comunale.

Oltre al soccorso medico, sopraggiunto con due ambulanze, è dovuta intervenire anche una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. Il 21enne è stato poi affidato alle cure dei sanitari e quindi portato all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice giallo.



I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della Polizia Stradale di Brescia. Il giovane avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'auto senza il coinvolgimento di veicoli terzi.