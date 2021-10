Auto si schianta in un campo: giovane donna soccorsa dall'eliambulanza

Poco dopo le 10.30 di mercoledì mattina, un'auto è uscita di strada lungo via Tagliata a Chiari, al confine con Castelcovati, in prossimità dell'incrocio con via Salnitro.

Protagonista del brutto incidente, avvenuto sotto la pioggia battente, una Ford Festa con a bordo due ragazze di circa 30 anni e un bambino 12enne. Sul posto sono state fatte intervenire due ambulanze, un'auto medica, i vigili del fuoco e anche l'elisoccorso decollato da Brescia.

Il bambino e una delle due donne sembrano stare bene, mentre l'altra è stata caricata sull'elicottero per il trasporto d'urgenza in ospedale. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio di carabinieri e polizia locale: l'unica certezza, al momento, è che la conducente ha fatto tutto da sola, senza il coinvolgimento di veicoli terzi.