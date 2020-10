Frontale moto-furgone: lesioni e fratture alle gambe, grave biker

Grave incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Castel Mella: per cause ancora da chiarire, una moto che percorreva via Lombardia ha finito per schiantarsi contro un furgone che viaggiava nell’opposta direzione di marcia. Dopo il frontale, una bruttissima caduta per il biker di 43 anni, che non ha mai perso conoscenza ma ha riportato numerosi traumi.

Lo schianto poco dopo le 17.30: sul posto è arrivata un’ambulanza del soccorso di Rocandelle. Dopo le rime cure, l’uomo è stato trasferito d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia e ricoverato in codice rosso: avrebbe rimediato diverse fratture alla gambe, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.

Illeso il conducente del furgone. Rilievi e viabilità sono stati affidati agli agenti della Polizia stradale di Brescia.