Camion centra un muro e una ringhiera: un ferito

Spaventoso incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 11 giugno, nel centro abitato di Castel Mella. Per cause ancora da chiarire, un camion è uscito di strada finendo la sua corsa contro il muro e la ringhiera di una palazzina di via Fiume. Il forte boato causato dall'impatto ha attirato in strada i residenti. Sono loro che hanno fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze, poco prima delle 15. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate, oltre a una squadra dei vigili del fuoco.

Allarme rientrato poco dopo l'arrivo dei volontari della Croce Rossa di Ghedi, per fortuna: il 58enne era dolorante, ma cosciente. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia, in codice giallo. Avrebbe riportato traumi e ferite non gravi: la prognosi è di poco più di una decina di giorni.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza in camion e la strada. I rilevi sono invece stati affidati a una pattuglia della polizia stradale di Desenzano. Come detto non sono ancora chiare le cause, ma pare che non ci siano altri veicoli coinvolti; il 58enne avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro la recinzione di un condominio.