Investita sulle strisce mentre va a scuola, ragazzina portata in ospedale

Attimi di paura si sono vissuti nella prima mattinata di oggi, lunedì 24 ottobre, lungo via Matteotti a Castel Mella: poco prima delle 7, una 14enne del paese è stata investita da un’auto. La ragazzina era appena uscita di casa e stava raggiungendo a piedi la vicina fermata del bus: è stata urtata da una Fiat Punto mentre attraversava sulle strisce pedonali in compagnia di alcune amiche.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, che si è occupata dei rilievi, il 43enne al volante dell’utilitaria si sarebbe accorto solo all’ultimo della 14enne: avrebbe sterzato, evitando così di colpirla in pieno. L’impatto non sarebbe stato, per fortuna, violento: oltre a un forte shock, la giovanissima avrebbe rimediato traumi e ferite non di grave entità ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Civile di Brescia (ricovero in codice giallo).

Il 43enne al volante dell'auto si è fermato dopo l'impatto, ha allertato i soccorsi e prestato le prime cure alla 14enne, cercando anche di tranquillizzarla.