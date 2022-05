Investiti da un furgone mentre erano in bici con il papà: bimbi di 1 e 3 anni in ospedale

Brutto incidente martedì pomeriggio a Castel Mella: un uomo di 36 anni è stato investito mentre era in bici con i figlioletti di 1 e 3 anni. È accaduto lungo via Roncadelle, all'altezza del supermercato Lidl, verso le 16.30.

I piccoli si trovavano nell'apposito rimorchio per biciclette che, a seguito dell'impatto con un furgone, si sarebbe rovesciato. Per fortuna i due bimbi avrebbero riportato lievi ferite: dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia per gli accertamenti del caso. Ad avere la peggio sarebbe stato il padre: sbalzato dalla sella, è rovinosamente caduto sull'asfalto, riportando seri traumi. Anche le sue condizioni - fortunatamente - non desterebbero particolare preoccupazione.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Castel Mella, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico. Stando a una prima ricostruzione, il 36enne che era in sella alla bici stava attraversando la strada sulle strisce pedonali: il furgone che sopraggiungeva si sarebbe fermato per farlo passare, ma poi sarebbe stato tamponato da un autobus che lo precedeva. Spinto in avanti dopo l'impatto con il mezzo di trasporto pubblico, avrebbe finito per urtare la bicicletta.

Inizialmente si è temuto il peggio: sul posto sono infatti state inviate ben 5 ambulanze in codice rosso. Oltre ai piccoli e al padre che viaggiavano sulla bici, altre due persone sarebbero rimaste ferite. Anche per loro, pare, nulla di grave.