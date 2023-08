Finisce con l'auto sotto il cassone di un camion: Laura è morta sul colpo

Verso le 10.30 di giovedì, la 79enne Laura Sbolzani ha perso la vita in un tamponamento tra la sua Toyota Yaris e un camion, avvenuto a Castel Goffredo (Mn) a pochi chilometri dalla nostra provincia.

Per cause ancora da accertare, l'auto è finita sotto il cassone del mezzo pesante, che si era fermato sul ciglio della strada all'altezza del supermercato Conad di Viale Europa: un impatto molto violento che non ha lasciato scampo all'anziana signora; originaria di Tornata (Cr), abitava a Castel Goffredo con le figlie Agnese e Sabina. Ancora da accertare la cause della tragedia: si ipotizza il malore, la procura ha disposto l'autopsia.

L'incidente si è verificato a circa un'ora di distanza da un altro sinistro, che ha visto l'intervento dell'eliambulanza per trasportare un camionista all'ospedale Civile di Brescia: lungo la Statale 343 di Asola, verso le 9.30, l'uomo aveva perso il controllo del mezzo, che si era poi ribaltato a un centinaio di metri dall'incrocio con via Brescia.