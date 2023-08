Spaventoso schianto auto-moto: ragazzo in gravi condizioni al Civile

È ricoverato al Civile in gravi condizioni il ragazzo di appena 18 anni coinvolto nel brutto incidente di lunedì pomeriggio a Castel d'Ario (Mn): in sella alla sua moto Ktm si è scontrato con un'auto, una Toyota Auris guidata da una donna, che in quel momento stava svoltando e a quanto pare non si sarebbe accorta del giovane in moto (forse perché abbagliata dal sole?). I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale.

L'incidente sulla Strada provinciale 10

Tutto è successo poco dopo le 18.30 sulla Strada provinciale 10, in quel tratto nota anche come Via Roma: la donna alla guida, una 51enne anche lei rimasta ferita ma in modo lieve, avrebbe svoltato a destra per immettersi in una strada secondaria proprio mentre sopraggiungeva la Ktm del 18enne. Impatto violentissimo sul fianco della vettura, il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto.

Le sue condizioni sono parse subito gravi: soccorso da automedica, infermierizzata e da un'ambulanza di Soccorso Azzurro, è stato poi caricato sull'elicottero decollato da Brescia e ricoverato d'urgenza al Civile, in codice rosso. Avrebbe riportato diversi traumi e varie fratture: la prognosi è riservata.