Violento frontale auto-furgone sulla Provinciale: uomo in gravi condizioni

Violento scontro frontale all’alba di oggi (mercoledì 17 aprile) a Castegnato: nello schianto, avvenuto verso le 6.40 lungo la Sp11, sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone. I conducenti di entrambi i veicoli - due uomini di 40 e 44 anni - sono rimasti feriti nell’impatto. Le loro condizioni inizialmente non sembravano gravi: soccorsi in codice giallo dai volontari di due ambulanze, sono stati poi trasferiti al Civile di Brescia e alla clinica Poliambulanza.

Ad avere la peggio sarebbe stato l’automobilista: il quadro clinico sarebbe precipitato dopo l’arrivo al Civile ed è stato sottoposto d'urgenza a un delicato intervento chirurgico. Seri traumi e numerose fratture per l’uomo che era al volante del furgone, che è stato ricoverato alla clinica di via Bissolati. La dinamica e le cause dello schianto sono al vaglio della polizia stradale di Darfo Boario Terme, che si è occupata dei rilievi del caso.