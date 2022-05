Schianto all'incrocio tra auto: due feriti portati in ospedale

Due feriti, ricoverati nei nosocomi cittadini con lesioni serie: questo il bilancio dell'incidente avvenuto poco prima dell'alba di martedì lungo via Collegio a Castegnato.

Verso le 5.30, una Mercedes e una Peugeot si sono scontrate violentemente all'altezza del civico 5, pare a causa di una mancata precedenza. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Salò, che si sono occupati dei rilievi di rito.

Per i soccorsi sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco e due ambulanze della croce verde di Ospitaletto e dei volontari di Roncadelle. I due uomini che erano al volante delle auto - un 38enne e un 62enne - dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza. Avrebbero riportato diversi traumi, ma le loro condizioni non sarebbero critiche.