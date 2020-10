Sbanda in scooter e si schianta contro un albero: morto sul colpo

Ha perso il controllo del suo scooter mentre percorreva via Camillo Benso di Cavour, a Castegnato, finendo per schiantarsi contro un albero. Per l’uomo, un 81enne di Roncadelle, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

L’incidente mortale è avvenuto poco prima delle 13.30 di mercoledì lungo la strada che collega Paderno Franciacorta a Castegnato. Scattato l’allarme, sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti un’ambulanza e l’elisoccorso decollato dal Civile di Brescia. Inutili purtroppo i soccorsi: i sanitari hanno dovuto arrendersi e constatare il decesso dell’anziano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale, ma sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli: l’81enne avrebbe fatto tutto da solo, sbandano improvvisamente a sinistra mentre affrontava una curva a destra. La sua corsa è purtroppo terminata contro un albero che costeggia la strada. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all'anziano.