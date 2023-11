Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada: paura per il conducente

Si sono vissuti attimi di paura, domenica pomeriggio, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un automobilista di 71 anni a Castegnato.



Verso le 15.50, il 71enne ha perso il controllo della sua macchina mentre guidava lungo via Padana Superiore. L'auto (una Lancia Ypsilon) è poi uscita di strada finendo la sua corsa contro gli alberi che costeggiano la strada Statale.

Per soccorrere l'uomo sono intervenuti i volontari di Roncadelle soccorso: per fortuna, il 71enne avrebbe riportato lesioni non gravi e non è in condizioni critiche: è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Brescia.



Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Stando a una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente: l'uomo avrebbe perso il controllo dell'utilitaria per cause ancora da chiarire.