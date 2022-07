Investita ragazzina in bici, attimi di paura in centro al paese

Si sono vissuti attimi di paura nella mattina di oggi, giovedì 7 luglio, lungo via Guglielmo Marconi a Castegnato, a causa di una ragazza di 16 anni investita mentre pedalava in sella alla sua 'fedele' bicicletta.

L'incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è avvenuto a pochi metri di distanza dell'incrocio con via della Pace, in prossimità della Banca Agricola Mantovana.

A seguito dell'urto, la 16enne è stata sbalzata sull'asfalto e – fortunatamente – non ha battuto la testa con violenza, rimanendo sempre cosciente. Per i soccorsi, la centrale di Areu (l'Agenzia regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo: l'équipe medica ha preso in cura la giovane e, dopo averla caricata sull'autolettiga, l'ha portata all'ospedale di Ome per tutti gli accertamenti del caso: le sue condizioni non preoccupano.