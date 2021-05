Terrificante incidente: la 31enne Denise è gravissima, il paese prega per lei

È Denise Serra, una 31enne di Castegnato, la giovane ricoverata in gravissime condizioni alla Poliambulanza di Brescia, a seguito del terribile incidente in autostrada A4 avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, nel tratto compreso tra i caselli di Palazzolo e Rovato.

La ragazza vive da tempo a Copenaghen, dove lavora come ricercatrice. Era tornata in Italia per trovare la famiglia: mamma, papà e fratello. I genitori sono andati a prenderla in aeroporto, poi – sulla via del ritorno – la loro Fiat 500L è stata tamponata con violenza da un'Alfa Romeo Giulia: l'impatto è stato così forte da sbalzare la loro auto fuori strada.

Tutte le persone coinvolte hanno riportato lesioni, compreso il guidatore della Giulia. Estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati portati al Mellini di Chiari, al Civile e, come detto, alla Poliambulanza: qui la 31enne lotta in un letto del reparto di Rianimazione.