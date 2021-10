Auto si schianta contro un albero, poi si ribalta in mezzo alla strada

Martedì 12 ottobre, una donna di 58 anni è rimasta ferita a Castegnato nel corso di un incidente dalla dinamica davvero spaventosa. La donna, fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni ed sempre rimasta cosciente; è stata medicata sul posto dai sanitari e trasportata all’ospedale Sant'Anna per accertamenti.

Erano circa le 13.30 : la 58enne, alla guida di una Smart bianca, stava percorrendo via Padana Superiore, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un albero, ribaltandosi su un fianco. Immediati i soccorsi: in pochi minuti sono infatti arrivate due ambulanze dei sanitari del 118, insieme alla Polizia locale di Travagliato, a cui sono stati affidati i rilievi. Nessun altro veicolo è stato coinvolto: gli agenti hanno gestito il traffico che, in poco tempo, è ritornato regolare.