Schianto auto-camion in rotonda: traffico in tilt, paura per una ragazza

Giovedì sera, un incidente tra un camion di Amazon e un'auto ha mandato in tilt il traffico su via Padana Superiore in territorio comunale di Castegnato, nel tratto compreso tra l'EMME-CI Arredamenti e l'OBI di Roncadelle.



E’ accaduto intorno alle 20, quando la Polizia stradale del distaccamento di Salò è intervenuta alla rotonda situata pochi metri prima del sottopasso dell'autostrada A4, dove si erano da poco scontrati un'auto e un camion.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per i conducenti dei mezzi. Sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza, insieme a una squadra dei vigili del fuoco di Brescia.



Una ragazza di 25 anni, alla guida dell’auto, ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata all'Istituto Clinico Sant'Anna di Brescia per accertamenti.