Lite in famiglia, arriva il padre e li investe con il trattore

Due cugini litigano in cascina, arriva il padre di uno di loro e li investe con il trattore: è successo a Carpenedolo

Una storia strana, che ancora necessita di chiarezza: ma sul fronte stanno già indagando i carabinieri. Lo scrive il Giornale di Brescia: venerdì mattina alla Cascina Lama di Carpenedolo due cugini, un ragazzo e una ragazza entrambi di 27 anni, stavano litigando animatamente. Nel mezzo della discussione, però, sarebbero stati investiti (involontariamente) dal padre di uno di loro forse intervenuto proprio per sedare la lite.

I due giovani sono stati medicati sul posto e poi trasferiti in ospedale (con due ambulanze): fortunatamente nessuno dei due è in gravi condizioni. All'arrivo dei militari gli stessi protagonisti della vicenda hanno raccontato le loro versioni.

Il padre di uno dei cugini, come detto, si sarebbe avvicinato per capire cosa stesse succedendo, con l'intenzione (probabile) di allentare il litigio che sarebbe potuto diventare una zuffa. Forse agitato, si è avvicinato troppo e con il trattore li ha colpiti, per fortuna a bassa velocità.