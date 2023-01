Tragico incidente: auto fuori strada sulla Provinciale, uomo muore sul colpo

Un'altra vittima sulle strade del Bresciano. E' successo martedì sera a Carpenedolo, poco prima di mezzanotte sulla Strada provinciale 69, nota anche come Via Cesare Giuseppe Abba, sulla strada per Mezzane di Calvisano, in aperta campagna. A perdere la vita un uomo di 67 anni: secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, a cui sono stati affidati i rilievi, la sua auto avrebbe improvvisamente sbandato, finendo fuori strada.

Il conducente sarebbe morto sul colpo, dopo lo schianto. Insieme a lui c'era un'altra persona, 37 anni, sopravvissuta all'incidente: è stata soccorsa e trasferita in ospedale a Desenzano, ricoverata in codice giallo. All'arrivo dei sanitari per il 67enne alla guida non c'era già più niente da fare: sul posto l'automedica e ambulanze di Croce Rossa e Croce Bianca, oltre ai Vigili del Fuoco.