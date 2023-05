Positivo all’alcol test, provoca un incidente: tra i feriti mamma incinta e figlioletto

Stando ai primi accertamenti effettuati in ospedale, il conducente di una delle due auto coinvolte nello spaventoso schianto avvenuto ieri, sabato 20 maggio, a Carpenedolo, aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito. La posizione dell’uomo, un 44enne straniero residente nel paese della Bassa, è al vaglio dei carabinieri di Desenzano che hanno effettuato i rilievi e i controlli di rito: rischia il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato d’ebrezza. L’uomo è ancora ricoverato in ospedale, alla Poliambulanza, per i traumi riportati nell’incidente: non è in gravi condizioni.

Un forte shock, ma lievi contusioni (per fortuna) per la 35enne in dolce attesa e il figlioletto di 3 anni che viaggiavano sull’altra macchina coinvolta: entrambi sono stati dimessi dall'ospedale dopo gli accertamenti del caso. Nessuna grave conseguenza anche per i genitori della giovane mamma: anche loro erano a bordo della Fiat 500 che, mentre percorreva la provinciale 343, è stata centrata in pieno dalla Opel Zafira guidata dal 44enne poi risultato positivo all’alcol test. Stando a un prima ricostruzione, sarebbe stata la monovolume a invadere la corsia sulla quale viaggiava la 500, mentre tentava di svoltare a sinistra.