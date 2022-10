Spaventoso incidente: si schianta in moto contro un'auto, ragazzo 'vola' nel fossato

Sbalzato dalla sella della sua moto dopo lo scontro con un’auto, è finito nel fosso che costeggia la strada. Una bruttissima caduta per il giovane biker di soli 18 anni, che – dalle prime informazioni rese note – pare abbia riportato seri traumi.

Sul posto sono sopraggiunte a sirene spiegate un’ambulanza, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco di Mantova: i pompieri lo hanno estratto dal fossato per poi affidarlo alle cure dei sanitari. Una volta in salvo, il 18enne è stato trasferito in ospedale, in codice giallo. Avrebbe rimediato numerosi traumi, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Lo spaventoso incidente poco dopo le 8.15 di mercoledì mattina lungo via Achille Pozzi, a Carpenedolo. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale, che è sul posto per i rilievi di rito.