Travolta in bicicletta da un'auto: Mariangela è morta in ospedale

È morta in ospedale Mariangela Astori, 60 anni: è spirata dopo aver lottato per oltre una settimana. Era stata investita il 20 giugno scorso nella zona industriale di Carpenedolo: travolta da una station wagon Volkswagen alla rotonda tra via Meli e la sp343, mentre in sella alla sua bicicletta rincasava.

L'impatto era stato violentissimo, nonostante la frenata dell'auto: la 60enne era caduta a terra, battendo la testa sull'asfalto e perdendo conoscenza. Trasportata d'urgenza alla clinica Poliambulanza di Brescia, aveva riportato un gravissimo trauma cranico e non si era più risvegliata. Durante il fine settimana le condizioni della 60enne di casa a Carpenedolo erano ulteriormente peggiorate: era stata trasferita al Civile di Brescia dove, nelle scorse ore, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale, spezzando per sempre il sottilissimo filo di speranza a cui erano aggrappati i familiari della donna e l'intera comunità, che per giorni aveva fatto il tifo e pregato per lei. La salma della 60enne è stata ricomposta al Civile di Brescia ed è stata messa a disposizione dei familiari, che stanno predisponendo le esequie.

Indagini in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le responsabilità dell'incidente. Non si esclude che venga aperto un fascicolo per omicidio stradale, per consentire agli inquirenti di eseguire tutte le perizie e gli accertamenti necessari. Dopo il terribile impatto, il 48enne residente nel Mantovano che era al volante della station wagon si era immediatamente fermato, allertando per primo i soccorsi.