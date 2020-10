Auto travolge traliccio e vola nel campo, del conducente nessuna traccia

All'arrivo dei soccorsi in auto c'erano solo i due passeggeri, ma non il conducente che – chissà per quale motivo – dopo lo schianto è scappato a piedi. A dare l'allarme un altro automobilista, che a bordo del suo mezzo è finito addosso ad alcuni rottami dell'auto incidentata, sparsi sulla carreggiata: a poche decine di metri, in un fosso, c'era la Bmw nera abbandonata dal proprietario. Il mezzo è stato poi recuperato grazie all'intervento dei Vigili del fuoco.

L'incidente e poi la fuga

L'uomo è stato rapidamente identificato dai carabinieri, a cui dovrà spiegare il motivo della sua fuga. Tutto è successo venerdì sera sulla Sp343, in località Uve Bianche in territorio di Carpenedolo: la Bmw viaggiava in direzione di Montichiari quando improvvisamente è andata fuori controllo, ha abbattuto un traliccio dell'elettricità e poi è finita nella scarpata.

Le indagini dei carabinieri

L'uomo alla guida, come detto, se l'è data a gambe: gli amici che erano con lui invece sono rimasti in auto, forse storditi per l'incidente ma comunque illesi. Ai carabinieri avrebbero riferito di una banale distrazione, come causa dell'incidente. Da chiarire anche la posizione del proprietario dell'auto: rischia come minimo una multa, con sospensione della patente, ma anche una denuncia per il reato di fuga dal luogo dell'incidente.