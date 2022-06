Travolta da un'auto in bici, è in fin di vita: speranze ridotte al lumicino

L’impatto violento con un’auto e il terribile volo sull’asfalto. Poi la corsa in ospedale, alla Poliambulanza, dove le sue condizioni parevano essersi stabilizzate. Infine l’improvviso peggioramento e il trasferimento al Civile di Brescia dove sarebbe ricoverata in condizioni drammatiche. Sarebbero ormai ridotte a un lumicino le speranze dei familiari della donna di 60 anni - M.A. le iniziali - che, lo scorso lunedì, è stata travolta da una station wagon Volkswagen nella zona industriale di Carpenedolo.

La donna, di casa nel paese della Bassa, aveva perso conoscenza dopo il terribile volo dalla sella della sua bicicletta e non si sarebbe più svegliata. Il sottile filo di speranza a cui, da ormai una settimana, sono aggrappati i familiari si starebbe lentamente assottigliando: il quadro clinico sarebbe infatti precipitato nelle scorse ore, rendendo necessario il suo trasferimento al Civile di Brescia.

Un’agonia cominciata verso le 16 di lunedì 21 giugno: la 60enne si era appena lasciata alle spalle il centro abitato e stava attraversando la zona industriale per raggiungere la sua abitazione, quando - all'altezza della rotonda tra via Meli e la sp343 - è stata travolta dalla Volkswagen guidata da un 48enne di casa nel Mantovano. Un impatto tremendo, nonostante la frenata dell'auto: M.A. è caduta a terra, riportando un grave trauma cranico. Nonostante i disperati tentativi dei medici, la 60enne non si sarebbe più ripresa dal coma e le aspettative che resti in vita diminuiscono - purtroppo - con il passare delle ore.