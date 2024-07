Spaventoso frontale sulla Provinciale: ferito portato in eliambulanza al Civile

Brutto incidente stradale tra Castiglione e Carpenedolo lungo la Sp11, verso le 16.40 di giovedì 11 luglio. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, ma pare si sia trattato di una mancata precedenza, due auto si sono scontrate frontalmente sul tratto di Provinciale che prende il nome di via Carpenedolo, sotto il viadotto su cui passa la Sp236.

Nel sinistro sono rimaste ferite quattro persone: un 21enne, un 18enne, un 64enne e una donna di 35 anni. Per i soccorsi sono stati fatti intervenire l'elisoccorso decollato da Brescia, due ambulanze della Croce Azzurra di Mantova e un'auto medicalizzata. Il ferito più grave è stato portato in elicottero all'ospedale Civile: ha riportato lesioni serie ma non è in pericolo di vita.

Per estrarre i feriti dagli abitacoli è stato necessario far intervenire anche i vigili del fuoco. Lunghe le operazioni di soccorso: la strada è rimasta bloccata per un'ora e mezza, code e rallentamenti si sono formati in entrambi i sensi di marcia.