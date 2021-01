Segue il navigatore, ma la strada è troppo stretta: tir bloccato nel centro del paese

Si è fidato troppo del navigatore e con il suo grosso tir è passato nel centro del paese, finendo per restare incastrato, durante una manovra di svolta, tra una strada stretta e la piazza principale. È quanto accaduto a un camionista straniero nella mattinata di giovedì: il rimorchio, lungo circa 10 metri, è rimasto bloccato tra via Cesare Abba e piazza Europa a Carpenedolo.

Eppure il mezzo pesante non avrebbe nemmeno dovuto trovarsi nel cuore del paese, visto il divieto di transito per i mezzi pesanti. E infatti la disavventura è finita con una multa, elevata dalla Polizia Locale.

L’episodio non è passato inosservato e ha creato non pochi disagi: il traffico è infatti andato in tilt. Ci sono volute tanta pazienza, l’intervento della Polizia Locale e dei residenti per effettuare la giusta manovra che ha permesso al mezzo pesante di riuscire finalmente ad uscire.

E non sono mancate le polemiche sui social: in molti hanno fatto notare, sulle pagine Facebook del paese, l’assenza di cartelli segnaletici che vietano il transito ai mezzi pesanti lungo via Abba.