Auto si schianta contro un furgone, poi esce di strada e abbatte un albero

Prima lo scontro con un furgone, poi la sterzata e lo schianto - tremendo - contro un albero, abbattuto dalla violenza dell’urto. È successo martedì pomeriggio, verso le 16, all’incrocio tra via IV Novembre e via Isonzo, a pochi metri dell’asilo nido comunale di Carpenedolo. Un incidente dalla dinamica spaventosa e che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche: la pianta è crollata sul marciapiede, per fortuna senza colpire i pedoni di passaggio.

Se la sono cavata con un forte shock, ma traumi non gravi anche le due donne che erano a bordo della macchina, un’Alfa Romeo: dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, sono state trasportate all’ospedale di Desenzano per gli accertamenti del caso.



Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere l’albero abbattuto dal marciapiede. Il forte boato ha allarmato - e non poco - i residenti, che sono accorsi in strada per capire cosa fosse accaduto e hanno tempestivamente dato l’allarme.

Stando al racconto di alcuni testimoni, pare che l’Alfa procedesse a velocità piuttosto sostenuta lungo via IV Novembre: avrebbe tentato di superare il furgone, che stava svoltato a sinistra, finendo per urtarlo. Infine è piombata sul marciapiede e si è schiantata contro un grosso albero. Un racconto che è ancora al vaglio della polizia locale di Carpenedolo: raccolti i rilievi e le testimonianze, gli agenti stanno cercando di fare piena luce sulla dinamica.