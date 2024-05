Auto sbanda e si ribalta sulla Provinciale: paura per 5 ragazzi

È stata una notte di paura, quella appena trascorsa, per 5 ragazzi di età compresa tra i 19 e i 25 anni, protagonisti loro malgrado di un brutto incidente stradale a Carpenedolo, nella Bassa. Erano da poco passate le 3.30, quando - per cause in fase di accertamento - l’auto sulla quale viaggiavano ha improvvisamente sbandato, finendo per ribaltarsi lungo la Strada Provinciale 105, che collega Carpenedolo a Castel Goffredo (Mn). Lo schianto è avvenuto nei pressi di una curva.

Per soccorrere i giovani è stato necessario far intervenire due ambulanze e un’automedica. Fortunatamente, nessuno si è ferito in modo grave e sono state necessarie solo semplici medicazioni presso il pronto soccorso degli ospedali di Montichiari e Castiglione delle Stiviere. Per raccogliere i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Desenzano.