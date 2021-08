Auto esce di strada e finisce per ribaltarsi, ragazza portata in ospedale

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, senza riportare gravi ferite: è andata davvero bene questa mattina, martedì 31 agosto, a un ragazza di 22 anni protagonista di un brutto incidente a Carpenedolo.

Verso le 9, la giovane – classe '99, residente in paese – stava percorrendo via Carpenedolo, quando ha perso il controllo della sua utilitaria ed è finita nel campo a lato della strada, ribaltandosi in prossimità della rotonda sulla Provinciale 343.



La 22enne è stata subito soccorsa dai volontari della Croce Rossa di Calvisano, che, dopo le prime cure, l’hanno trasportata all’ospedale di Castiglione per accertamenti. Sul posto, presenti i carabinieri di Carpenedolo e la Polizia Locale.