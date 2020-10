Auto si schianta contro un muro: paura per una mamma incinta e la sua bimba

Attimi di paura giovedì mattina a Carpenedolo, dove - verso le 9 - un'Audi A4 si è schiantata contro il muretto di una casa all'incrocio tra via Astolfo Lunardi e via IV Novembre. Al volante dell'auto una 28enne al quarto mese di gravidanza, la sua figlioletta di un anno era invece seduta nel seggiolino di sicurezza.

Ancora non si conoscono le ragioni dell'improvvisa sbandata, forse una distrazione per accudire la piccola che piangeva nel seggiolino posizionato sul sedile posteriore.



A seguito dell'impatto col muro di recinzione, la parte anteriore destra dell'Audi è andata distrutta, mentre mamma e figlia non hanno riprovato gravi ferite, fortunatamente. Entrambe sono state portate all'ospedale di Desenzano per ulteriori accertamenti. Nel nosocomio gardesano è stato esclusa qualsiasi conseguenza anche per il piccolo che la ragazza porta in grembo.