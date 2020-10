Tragico schianto in Vespa: addio a Carlo Pea, morto all'età di 81 anni

È l'81enne Carlo Pea la vittima del terribile incidente in Vespa avvenuto verso le 13.30 di mercoledì a Castegnato. Nato a Roncadelle, era in pensione ormai da lungo tempo, dopo una vita di lavoro come agricoltore e operaio. Da circa 10 anni viveva in un appartamento Aler di Castegnato riservato agli anziani. Lo conoscevano in tanti, anche per la sua passione per la Vespa: era infatti inscritto al Motoclub Auto e Moto d'Epoca di Flero.

Mentre percorreva via Cavour, Pea ha perso il controllo della sua Vespa 125 ultimo modello da poco comprata, perché il suo "vecchio amore" era diventato per lui troppo difficile da avviare. Non si esclude che la causa dell'improvvisa sbandata sia stato un improvviso malore: lo scooter ha quindi urtato una pianta prima di scontrarsi contro un secondo albero. Una dinamica davvero terribile, che non gli ha lasciato scampo; ogni tentativo di rianimazione da parte del personale medico è risultato vano.