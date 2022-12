Ragazzo neopatentato si schianta contro l'auto dei carabinieri: guidava ubriaco

Era ubriaco al volante e ha finito per tamponare una pattuglia dei carabinieri di Gardone, ferma a lato della carreggiata dove erano in corso i rilievi per un precedente incidente (un'auto uscita di strada, senza feriti gravi).

Il fatto è avvenuto a Lavone di Pezzaze, nella notte di venerdì. Protagonista dell'incidente un ragazzo di 18 anni, che non si è accorto nemmeno dei lampeggianti lasciati accesi.

Il giovane è stato sottoposto all'alcol test, dopo l'arrivo sul posto della Stradale di Desenzano, che ha dovuto occuparsi anche dei rilievi. Il 18enne aveva nel sangue alcol per oltre 1,5 g/l (il limite è zero per i neopatentati).

Nessuno si è fatto male, per fortuna, ma subito è scatta la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.