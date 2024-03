Spaventoso frontale sulla Provinciale, ragazza estratta dalle lamiere: è grave

Estratta dall’abitacolo dell’auto dopo il frontale, soccorsa in codice rosso e poi ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: la giovane automobilista avrebbe riportato gravi traumi ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 12 marzo) a Capriolo, lungo la variante della strada Provinciale 469 bis, la cosiddetta "tangenzialina" che collega il centro abitato all'autostrada A4.

Per cause al vaglio della polizia locale, poco prima delle 18, due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stata la 26enne che era alla guida di una delle due macchine: intrappolata tra le lamiere, è stata liberata dai vigili del fuoco e poi affidata alle cure dei sanitari della Croce Rossa di Palazzolo, infine trasportata d’urgenza in ospedale. L’allarme è poi rientrato: il ricovero nel nosocomio bergamasco è avvenuto in codice giallo.

La strada è stata chiusa durante le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia locale, ma non si sono registrati particolari disagi.