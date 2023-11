Malore alla guida, vola in rotonda e si schianta davanti al supermercato

Ci sarebbe un malore all’origine dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, martedì 14 novembre, lungo via Sarnico a Capriolo. Erano da poco passate le 21 quando un’auto ha tirato dritto in rotonda e ha finito per schiantarsi proprio nell’aiuola spartitraffico situata all’altezza del supermercato Conad. Lo schianto ha attirato in strada i residenti che, spaventati dal frastuono, sono corsi a vedere cosa stesse succedendo.



L’uomo al volante, un 67enne, è stato immediatamente soccorso: proprio in quegli istanti un’automedica stava percorrendo via Sarnico. I sanitari del 118 che erano a bordo si sono prodigati per prestare le prime cure all’automobilista. Nel frattempo è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze che ha inviato sul posto una pattuglia della polizia stradale, i vigili del fuoco e un’altra ambulanza.



Le condizioni del 67enne per fortuna non sono preoccupanti: è stato trasferito a bordo di un’ambulanza all’ospedale di Chiari e poi ricoverato in codice giallo.