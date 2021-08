Terrificante schianto in moto: ragazzo di 19 anni gravissimo al Civile

Rischierebbe la parziale compromissione degli arti inferiori il ragazzo di 19 anni protagonista suo malgrado del bruttissimo incidente di mercoledì pomeriggio a Capriolo, sulla Strada provinciale 469 in direzione Palazzolo, a poche centinaia di metri dai confini con San Pancrazio. In sella alla sua moto Kawasaki è stato sbalzato per decine di metri dopo aver colpito un furgone che in quel momento stava svoltando a sinistra, per raggiungere un centro gomme, ricambi e altro.

La dinamica dell'incidente

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale. Tutto è successo poco dopo le 15.30: sembra che il 19enne, di origini albanesi e residente a Palazzolo, stesse cercando di scansare il furgone in manovra ma in qualche modo l'avrebbe colpito lo stesso, finendo rovinosamente a terra. Illeso il conducente dell'altro mezzo. E' stato subito soccorso dall'automedica e da un'ambulanza dei volontari di Capriolo.

Ricoverato in gravi condizioni

Il ragazzo è stato trasferito in gravissime condizioni al Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso. I medici si sono riservati la prognosi e non è ancora stato dichiarato fuori pericolo: ma più di tutto, c'è tanta preoccupazione per le lesioni che avrebbe subito agli arti. Nella caduta, infatti, si è trascinato sull'asfalto prima di sbattere con violenza contro uno spartitraffico. Le prossime ore, in tal senso, saranno decisive.