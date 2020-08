Provoca un incidente e scappa, in auto eroina e cocaina: è ancora in fuga

Gli agenti della Polizia Locale di Capriolo sono ancora sulle tracce dell’uomo che lunedì pomeriggio, intorno alle 15, non si è fermato a un posto di blocco ed è fuggito in auto per le vie del paese, finché non ha provocato un incidente in Via Balladore ed è infine scappato a piedi. Tra l’altro senza scarpe: a causa della portiera incastrata è uscito dal finestrino, e ha perso le sue calzature.

A bordo dell’auto, una Seat Cordoba, sono stati recuperati 6 grammi di cocaina e 4 grammi di eroina: è stata tutta sequestrata (insieme alla vettura). Il mezzo risulta intestato a una persona che sarebbe estranea alla vicenda, ma che potrebbe dare informazioni utili alla Polizia Locale sull’identità dell’uomo in fuga.

Auto intercettata sulla Provinciale, poi la fuga

La Seat è stata intercettata sulla Sp469, al confine con Paratico e in direzione di Palazzolo sull’Oglio. Alla vista degli agenti l’uomo alla guida non si è fermato, anzi ha pigiato sull’acceleratore cercando di seminare la pattuglia.

Sulla strada che porta al monte di Capriolo, appunto Via Balladore, si è schiantato con una Nissan che viaggiava in direzione opposta. E’ in quel momento che ha abbandonato la vettura ed è scappato a piedi. Senza lasciare tracce, almeno per ora.