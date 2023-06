Schianto in moto contro un furgone: gravi marito e moglie

Schianto in moto contro un furgone: marito e moglie gravi in ospedale. È successo nel primo pomeriggio di giovedì a Capriolo, poco prima delle 14 in Via degli Abruzzi, Strada provinciale 469 (in zona industriale): secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, la moto avrebbe centrato un furgone - guidato da un 46enne: illeso ma in ospedale per accertamenti - che in quel momento stava svoltando a sinistra.

Marito e moglie in ospedale

Nell'impatto, violentissimo, la moto dei coniugi - una Honda - è stata sbalzata sull'asfalto per oltre 10 metri. Le condizioni di marito e moglie, 67 anni lui e 59 lei, sono parse subito gravi: l'allarme è stato lanciato con la massima priorità ed entrambi sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso, alla Poliambulanza e al Papa Giovanni di Bergamo (la prognosi è riservata).

In quest'ultimo ospedale è stata ricoverata la donna, trasferita in elicottero con l'elisoccorso decollato da Bergamo. Sul posto anche l'automedica e ambulanze della Croce Rossa e del Gruppo volontari ambulanza di Capriolo. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza: per rilievi e viabilità schierati i carabinieri di Chiari e Palazzolo.