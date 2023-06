Schianto in moto contro il guardrail: giovane biker muore sul colpo

Un'altra vittima sulle strade bresciane, la terza in poche ore, la seconda a Capriolo e lungo la stessa strada (la Sp469) in cui mercoledì sera aveva perso la vita Giovanbattista Brizio, 62 anni. La vittima stavolta è un 42enne morto in sella al suo scooterone Yamaha TMax: intorno alle 1 di venerdì, mentre viaggiava sulla Provinciale, avrebbe perso il controllo del mezzo in curva, fino a schiantarsi con un guardrail. L'impatto (violentissimo) è stato fatale: il 42enne è morto sul colpo.

Morto sul colpo

Altri automobilisti di passaggio ha dato l'allarme al 112. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza del Gruppo Volontari di Adro: ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, mentre i rilievi del caso sono stati affidati alla Polizia Stradale di Darfo Boario Terme. La salma del 42enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali ulteriori approfondimenti.

Terza vittima in poche ore nel Bresciano: sempre a Capriolo era morto Giovanbattista Brizio, solo qualche ora più tardi era toccato a Iralt Merdita, 28 anni. Morto in ospedale per le conseguenze dell'incidente in cui era rimasto coinvolto a Leno.